YENİ Parti'nin Meclis'teki ilk grup toplantısı için tarih belli oldu

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Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenecek toplantı için resmi başvuru Meclis Başkanlığı'na iletildi. Buna göre, ilk açık grup toplantısı yarın saat 11.30'da büyük salonda yapılacak.

YENİ Parti, Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını 28 Temmuz'da gerçekleştirmişti. Toplantıda, YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve TBMM Grup Yönetimi belirlenmişti. Toplantıda alınan kararlara göre; YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

YENİ Parti'nin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

• Burhanettin Bulut

• Veli Ağbaba

• Turan Taşkın Özer

• Seyit Torun

• Özgür Karabat

YENİ Parti'nin Katip Üyesi Aliye Coşar, İdari Amiri ise Harun Özgür Yıldızlı oldu.