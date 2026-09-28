YENİ Parti'nin Muğla'daki ilçe başkanları belli oldu
YENİ Parti’nin Muğla’nın 13 ilçesinde gerçekleştirdiği ilçe başkanlığı ön seçimlerinde üyeler sandık başına gitti. Oylamaların ardından 13 ilçede ilçe başkanları belirlenirken, Menteşe’de Batuhan Kıloğlu, Bodrum’da Tuna Işın, Fethiye’de Mustafa Koyuncu ve Marmaris’te Ali Bedir seçildi.
YENİ Parti’nin ilçe başkanlıkları ön seçimleri kapsamında Muğla’nın 13 ilçesinde üyeler sandık başına gitti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, il ve ilçe başkanları ile Genel Başkan'ın tüm üyelerin katılımıyla seçilmesi sözü çerçevesinde parti üyeleri ilçe başkanlarını belirledi.
Muğla'da da üyelerin oy kullandığı kongrelerde 13 ilçede başkanlar seçildi.
Menteşe’de Batuhan Kıloğlu, Bodrum’da Tuna Işın, Dalaman’da Bilal Sarıhan, Datça’da Ege Curacı, Fethiye’de Mustafa Koyuncu, Köyceğiz’de Tanju Satılmış, Kavaklıdere’de Cengiz Doğan, Marmaris’te Ali Bedir, Milas’ta Yiğit Nur Alkaya, Ortaca’da Umut Sivas, Seydikemer’de Tuğrul Yılmaz, Ula’da Gürkan Aktaş ve Yatağan’da Ozan Gürpınar ilçe başkanı oldu.