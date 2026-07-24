YENİ Parti'nin PM ve YDK üyeleri belli oldu!
YENİ Parti'de yönetim kadrosu netleşti. Özgür Özel'in oy birliğiyle genel başkan seçildiği Kurucular Kurulu toplantısında partinin üst yönetiminde görev alacak isimler belirlendi. Toplantıda 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi. Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, YENİ Parti'nin grup başkanvelilliğine seçilen isimler oldu.
YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu toplantısında, genel başkanlık seçiminin ardından parti yönetimi de şekillendi. Özgür Özel'in oy birliğiyle genel başkan seçildiği toplantıda, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev alacak isimler de belirlendi ve kamuoyuyla paylaşıldı.
YENİ Parti parti meclisi üyeleri
Kurucular Kurulu toplantısında Parti Meclisine seçilen isimler şöyle:
Ahmet Tuncay Özkan
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Aliye Timisi Ersever
Aliye Coşar
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Ayhan Barut
Aykut Kaya
Aylin Yaman
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Barış Karadeniz
Bekir Başevirgen
Bilal Bilici
Bülent Tezcan
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Cumhur Uzun
Deniz Yavuzyılmaz
Deniz Yücel
Doğan Demir
Ednan Arslan
Elvan Işık Gezmiş
Ensar Aytekin
Evrim Karakoz
Evrim Rızvanoğlu Emir
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Fahri Özkan
Fethi Açıkel
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökçe Gökçen
Hasan Öztürk
Hikmet Yalım Halıcı
İbrahim Arslan
İsmail Atakan Ünver
İsmet Güneşhan
İzzet Akbulut
Kayıhan Pala
Mahmut Tanal
Mehmet Tahtasız
Mehmet Salih Uzun
Melih Meriç
Metin İlhan
Murat Bakan
Murat Çan
Mustafa Erdem
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Mühip Kanko
Nail Çiler
Namık Tan
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Okan Konuralp
Orhan Sümer
Özgür Ceylan
Gökan Zeybek
Özgür Erdem İncesu
Reşat Karagöz
Servet Mullaoğlu
Seyit Torun
Sibel Suiçmez
Suat Özçağdaş
Süleyman Bülbül
Süreyya Öneş Derici
Şeref Arpacı
Tahsin Ocaklı
Talat Dinçer
Talih Özcan
Türkan Elçi
Uğur Bayraktutan
Ulaş Karasu
Utku Çakırözer
Ümit Özlale
Yaşar Tüzün
Yunus Emre
Yüksel Taşkın
Zeynel Emre
Eylem Ertuğ Ertuğrul
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kuruluna seçilen 15 isim ise şöyle:
Ahmet Tuna Soydemir
Ali Güvenbaş
Buse Batyar
Bülent Yücetürk
Deniz Orhon
Emin Anıl Koç
Emresan Dalveren
Ezgi Rahime Taşdemir
Gülsemin Kaya
Işıl Name Evgin
Kubilay Cem Baran Fırat
Mehmet Hadimi Yakupoğlu
Mete Doğukan Beyaz
Ural Baysal
Ziya Gökalp Koca
YENİ Parti Kapalı Grup Toplantısında Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler şöyle:
- Ali Mahir Başarır
- Murat Emir
- Gökhan Günaydın