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YENİ Parti'nin PM ve YDK üyeleri belli oldu!

YENİ Parti'de yönetim kadrosu netleşti. Özgür Özel'in oy birliğiyle genel başkan seçildiği Kurucular Kurulu toplantısında partinin üst yönetiminde görev alacak isimler belirlendi. Toplantıda 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi. Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, YENİ Parti'nin grup başkanvelilliğine seçilen isimler oldu.

Haber Merkezi
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YENİ Parti'nin PM ve YDK üyeleri belli oldu!
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YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu toplantısında, genel başkanlık seçiminin ardından parti yönetimi de şekillendi. Özgür Özel'in oy birliğiyle genel başkan seçildiği toplantıda, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev alacak isimler de belirlendi ve kamuoyuyla paylaşıldı.

YENİ Parti parti meclisi üyeleri

Kurucular Kurulu toplantısında Parti Meclisine seçilen isimler şöyle:

Ahmet Tuncay Özkan

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Aliye Timisi Ersever

Aliye Coşar

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Ayhan Barut

Aykut Kaya

Aylin Yaman

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Barış Karadeniz

Bekir Başevirgen

Bilal Bilici

Bülent Tezcan

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Cumhur Uzun

Deniz Yavuzyılmaz

Deniz Yücel

Doğan Demir

Ednan Arslan

Elvan Işık Gezmiş

Ensar Aytekin

Evrim Karakoz

Evrim Rızvanoğlu Emir

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Fahri Özkan

Fethi Açıkel

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökçe Gökçen

Hasan Öztürk

Hikmet Yalım Halıcı

İbrahim Arslan

İsmail Atakan Ünver

İsmet Güneşhan

İzzet Akbulut

Kayıhan Pala

Mahmut Tanal

Mehmet Tahtasız

Mehmet Salih Uzun

Melih Meriç

Metin İlhan

Murat Bakan

Murat Çan

Mustafa Erdem

Mustafa Sarıgül

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Mühip Kanko

Nail Çiler

Namık Tan

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Okan Konuralp

Orhan Sümer

Özgür Ceylan

Gökan Zeybek

Özgür Erdem İncesu

Reşat Karagöz

Servet Mullaoğlu

Seyit Torun

Sibel Suiçmez

Suat Özçağdaş

Süleyman Bülbül

Süreyya Öneş Derici

Şeref Arpacı

Tahsin Ocaklı

Talat Dinçer

Talih Özcan

Türkan Elçi

Uğur Bayraktutan

Ulaş Karasu

Utku Çakırözer

Ümit Özlale

Yaşar Tüzün

Yunus Emre

Yüksel Taşkın

Zeynel Emre

Eylem Ertuğ Ertuğrul

YENİ Parti Yüksek Disiplin Kuruluna seçilen 15 isim ise şöyle:

Ahmet Tuna Soydemir

Ali Güvenbaş

Buse Batyar

Bülent Yücetürk

Deniz Orhon

Emin Anıl Koç

Emresan Dalveren

Ezgi Rahime Taşdemir

Gülsemin Kaya

Işıl Name Evgin

Kubilay Cem Baran Fırat

Mehmet Hadimi Yakupoğlu

Mete Doğukan Beyaz

Ural Baysal

Ziya Gökalp Koca

YENİ Parti Kapalı Grup Toplantısında Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler şöyle:

- Ali Mahir Başarır

- Murat Emir

- Gökhan Günaydın

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