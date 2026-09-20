YENİ Parti'nin seçim hazırlığı ve 'yedek parti' hesabı: Ne planlanıyor?

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Özgür Özel'in genel başkanlığında 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti, kuruluşunun ilk 2,5 ayını geride bırakırken önümüzdeki aylarda örgütlenme ve kurultay çalışmalarına ağırlık verecek.

Yeni genel merkezine taşınan ve 81 ilde örgütlenme çalışmalarını başlatan parti, 14-15 Kasım'da yapılması planlanan olağan kurultayla birlikte yeni kadrolarını oluşturmayı ve seçim hazırlıklarını hızlandırmayı hedefliyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre parti kulislerinde öncelik, il ve ilçe kongrelerini tamamlamak, ardından kurultayla birlikte parti programı ve tüzüğüne son şeklini vermek.

Kurultayın kasım ortasında yapılması halinde, Siyasi Partiler Yasası'na göre kurultayın üzerinden 6 ay geçmesi gerektiği için YENİ Parti'nin, mayıs ortasında seçime girme yeterliliğini kazanmış olacağına dikkat çekiliyor.

Ancak seçim hukukunda olası değişikliklere karşın, seçime girme yeterliliği olan bir "yedek parti" de masada tutuluyor.

İl ve ilçe örgütlerinde kapsayıcı yapı

Kurultaya kadar yapılacak il ve ilçe kongreleriyle partinin aşağıdan yukarıya örgüt yapısının oluşturulması, kurultayla birlikte de genel merkez kadrolarının yeniden şekillendirilmesi planlanıyor.

YENİ Parti tüzüğünde de yer alan düzenlemeye göre il ve ilçe kongrelerini mahalleden başlayarak üyelerin katılımıyla yapacak.

Genel merkez tarafından illere gönderilen genelgede, il ve ilçe yönetimlerinin yerel özellikleri yansıtan ve farklı toplumsal kesimleri kapsayan bir yapıda oluşturulması isteniyor.

Parti yöneticilerine göre kadın ve erkek dengesi gözetilecek, gençlerin örgütlerde yer alması desteklenecek.

Farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra STK, meslek örgütleri ve sendikalardan temsilcilerin de yönetimlerde yer alması hedefleniyor.

Örgütlenmede ilçelerin sosyal, ekonomik ve demografik yapısı da dikkate alınacak.

Sanayi bölgelerindeki ilçelerde sanayicilerin, farklı demografik özelliklere sahip bölgelerde ise bu yapıyı yansıtan kişilerin yönetimlerde bulunması planlanıyor.

Mahalleler arasında da denge gözetilecek; yönetimlerin tek bir mahalle veya çevrede yoğunlaşmaması, ilçenin tamamını temsil etmesi istenecek.

Köy bulunan ilçelerde köylerin de örgüt yapısında temsil edilmesi planlanıyor.

Parti içi seçimlerde yalnızca kazanan listenin değil, diğer grupların da mümkün olduğunca yönetimlerde temsil edilmesi hedefleniyor.

Parti kaynakları bu yaklaşımı "İki kişi yarışsın ve bir grup küssün gitsin istemiyoruz" sözleriyle anlatıyor.

Bu örgütlenme modelinin Özel'in sosyal demokratlardan muhafazakâr demokratlara, milliyetçi demokratlardan Kürt, liberal ve sosyalist demokratlara kadar farklı kesimleri "Türkiye İttifakı'nda" buluşturma çağrısıyla uyumlu olması hedefleniyor.

Tüzükte sınırlı değişiklik

YENİ Parti'nin CHP'den ayrılmadan önce yenilediği parti programını kullanmaya devam edecek.

Kuruluş aşamasında hızlı hareket edebilmek amacıyla hazırlanan tüzükte ise kurultayla birlikte bazı değişiklikler yapılması planlanıyor.

Parti kaynaklarına göre kapsamlı bir değişiklikten çok, kuruluş aşamasında tüzüğe alınmayan bazı kurulların eklenmesi gündemde.

Etik Kurul, Parti Okulu ve bazı danışma kurullarının tüzüğe dahil edilmesi planlanıyor.

Gölge kabine yerine politika kurulları

Partinin daha önce "gölge kabine" ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) kapsamında yürüttüğü politika çalışmalarının da yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Parti kulislerinde, bu yapının "gölge kabine" adı yerine farklı alanlarda oluşturulacak politika kurulları üzerinden yürütülmesi üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Ekonomi, güvenlik, hukuk ve adalet, dış politika ile sosyal politika temel başlıklar olarak öne çıkıyor.

Eğitim, sağlık ve aile gibi alanların ise sosyal politika kapsamında ele alınması planlanıyor.

Kurulların, parti programına yönelik politika üretmesi ve seçim döneminde somut politika önerileri hazırlaması bekleniyor.

'Yedek parti de seçime girme yeterliliğine sahip olacak'

YENİ Parti'de kurultay sonrasındaki temel hedef, seçime hazır bir örgüt yapısı oluşturmak.

Kurultayla birlikte seçim çalışmalarının da hızlandırılması planlanıyor.

Ancak parti içinde seçim tarihi kadar seçim hukukunda yapılabilecek değişiklikler de yakından izleniyor.

Parti kaynakları, siyasi partilerin seçime katılım koşullarını etkileyebilecek yeni düzenlemeler yapılabileceği endişesini dile getiriyor.

Bu nedenle YENİ Parti'nin yanı sıra, adı kamuoyuna açıklanmayan bir yedek partinin de seçime girme yeterliliğine sahip hale getirileceği belirtiliyor.

Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre YENİ Parti'nin yanısıra, yedek partinin de kongre süreçlerine ilişkin çalışmalar yapılıyor.

CHP yönetiminin temyiz başvurusundan feragat etmesinin ardından Yargıtay'ın dosyaya ilişkin tutumu da YENİ Parti kulislerinde yakından izleniyor.

"Mutlak butlan" kararının çıkması halinde ise YENİ Parti'ye geçen kadroların CHP'ye dönmesi beklenmiyor.

Bazı isimlerin CHP'de kalarak sürecin siyasi ve hukuki sonuçlarını takip edebileceği, Özel'le birlikte hareket ederek YENİ Parti'ye geçen kadroların ise yeni parti çatısı altında yollarına devam edeceği belirtiliyor.

'Seçimsizleştirme' kaygısı

YENİ Parti içinde önümüzdeki döneme ilişkin kaygılardan biri de seçimin yapılmamasından çok, seçmenin sandığa ve seçim sonuçlarına güveninin zedelenmesi.

Parti yöneticileri, belediyelere yönelik operasyonlar, belediye meclislerindeki siyasi dengelerin değişmesi ve milletvekillerinin dokunulmazlıkları üzerinden yürütülebilecek süreçleri bu kapsamda değerlendiriyor.

Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması ihtimali güçlü görünmese de bunun siyasi baskı unsuru olarak gündeme getirilebileceği görüşü dile getiriliyor.

Parti yöneticileri, yaşanan gelişmeler karşısında siyasi mücadelenin artık seçmen üzerinden yürütülmesi gerektiğini düşünüyor.

Belediyelere yönelik operasyonlar, başkanların tutuklanması, siyasi transferler ve Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması ihtimali gibi gelişmelerin hukuki yollarla sonuçlandırılmasının güç olduğu görüşünü dile getiren parti kaynakları, "İktidarın 19 Mart'tan bu yana yaptıklarına bakılırsa İBB'nin de transferlerle AK Parti'ye geçmesi olası. Tüm bunlara son verecek olan seçmen. Biz de tüm enerjimizi bu kara düzeni değiştirmek amacıyla seçmeni ikna etmek için harcamak zorundayız" diyor.