YENİ Parti'nin yeni adı ne olacak? İşte Özgür Özel'in masasındaki 3 seçenek

Yargıtay'ın Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu sonucunda, Yeni Parti'nin ismini değiştirmesi yönünde karar alması sonucunda, isim değiştirmeye yanaşmayan YENİ Parti, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

YENİ Parti, isim değişikliği konusunda AYM kararını beklerken, aynı zamanda kararın olumsuz gelmesi ihtimali üzerine 3 yeni isim üzerinde karar kıldı. YENİ Parti isim değiştirse, partinin adı Değişim Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye’nin Yeni Partisi alternatifleri arasından seçilecek.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre: YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz

YENİ Part iMYK toplantısı sonrası soruları yanıtlayan parti sözcüsü Zeynel Emre, ise YENİ Parti ismine itiraz edilmesi üzerine toplantıda ismin önüne bir düzeltme yapılarak sorunun çözüleceğini açıkladı.

Emre, YENİ Parti'nin ismine itiraz edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu itirazlar karşısında iki parti isminin karıştırıldığı yönünde kararlar yani iltibas iddiasıdır. Bu yönde hüküm çok çok istisnadır. Bakıldığında sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse karıştırmaz, burası açıktır. YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz. Ama YENİ Parti'yi biz, milletin isteğiyle, iradesiyle kurduk. İsmini de sevdiler. Şu an bizim Kurucular Kurulumuz bu konuda yetkili. Henüz kurultay toplanmadığı için Kurucular Kurulunda da şu ana kadar aksi yönde bir değerlendirme ya da temas olmadı, istek olmadı. Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip, 'iltibas yoktur' şeklinde karar verebilir. Ha iltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz."

Yenilik Partisi, isim benzerliği nedeni ile itiraz etti

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yargıtay’a partiler arasında isim benzerliği göstererek başvurmuş ve YENİ Parti'nin adını değiştirmesini talep etmişti. Yargıtay bu talebi olumlu karşılayarak tebligatla YENİ Parti'ye 'isminizi değiştirin' demişti. YENİ Parti, bunun üzerine AYM'ye başvurarak, iptal istemişti.

Özgür Özel: Partinin ismini halk verdi

Yenilik Partisi, YENİ Parti’yle isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’a başvuru yapmasının ve Yargıtay “Adınızı değiştirin” tebligatını göndermesinin ardından Özgür Özel bir isim açıklaması yapmıştı.YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Partinin ismini halk verdi” demişti.

YENİ Parti kurmayları ise partinin adının değişmeyeceğini ifade etmişti.