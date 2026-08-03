YENİ Parti'ye 5 günde yapılan toplam bağış belli oldu

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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kampanyanın beşinci gününe ilişkin verileri paylaşan Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 5’inci gününde 113 bin 678 vatandaşımız tarafından 240 milyon 305 bin 252 TL bağışta bulunulmuştur.

İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz.

Yol cümleden uludur. Yolumuz halkın yoludur."