YENİ Parti’ye 6 günde 266 milyonluk bağış yapıldı

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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 6 günde 124 bin 102 kişi tarafından 266 milyon 937 bin 45 lira bağış yapıldığını açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 6 günde 124.102 vatandaşımız tarafından 266.937.045 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek. YENİ Parti, milletin dayanışmasıyla büyüyor. Ülkenin geleceğinde ben de olacağım’ diyen herkesi YENİ Parti’ye davet ediyoruz. Milletin partisinin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."