YENİ Parti'ye geçen CHP'li belediye başkanı sayısı belli oldu

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Tüzün, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ederek partilerine katılan belediye başkanları hakında bilgi verdi. İstifa eden belediye başkanlarının çoğunun YENİ Parti'ye üyelik işlemlerinin tamamlandığına dikkati çeken Tüzün 28 ilde ise hiç CHP'li belediye başkanı kalmadığını kaydetti.

Tüzün bu illerin; Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat olduğunu söyledi.

Çok sayıda büyükşehir belediye başkanı katılacak

Büyükşehir belediyelerinin durumuna da değinen Tüzün, ağustos ayında yapılacak belediye meclisi toplantılarının ardından çok sayıda büyükşehir belediye başkanının da YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.

Tüzün Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise YENİ Parti'ye katılmama kararı aldığını bildirerek, Tutdere'nin kararına saygı duyduklarını vurguladı.