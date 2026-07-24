YENİ Parti'ye geçmediler! İşte CHP'de kalan 44 milletvekilinin tam listesi
CHP'deki kurultaya ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilmesi sonrası Özgür Özel, 91 milletvekiliyle birlikte YENİ Parti'yi kurdu. TBMM'de ana muhalefet konumuna yükselen YENİ Parti'nin ardından CHP, 44 milletvekiliyle Meclis'in beşinci büyük partisi konumuna geriledi.
CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilmesinin ardından Özgür Özel liderliğinde kurulacak YENİ Parti parti bugün ilan edildi.
Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye, mevcut 135 milletvekilinin 91'i katıldı.
CHP'de ise 44 milletvekili kaldı. CHP böylece TBMM'de en fazla milletvekili sayısına sahip 5'inci parti oldu.
CHP'de kalan 44 milletvekilinin isimleri şu şekilde:
Müzeyyen Şevkin
Deniz Demir
Semra Dinçer
Sururi Çorabatır
Hüseyin Yıldız
Serkan Sarı
Aysu Bankoğlu
Türker Ateş
Orhan Sarıbal
Gülizar Biçer Karaca
Ahmet Baran Yazgan
Gürsel Erol
Jale Nur Süllü
Hasan Öztürkmen
Mehmet Güzelmansur
Nermin Yıldırım Kara
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Gamze Akkuş İlgezdi
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Enis Berberoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Rıfat Toruntay Nalbantoğlu
Sevda Erdan Kılıç
Ali Öztunç
İnan Akgün Alp
Cevdet Akay
Vecdi Gündoğdu
Barış Bektaş
Selma Aliye Kavaf
Ali Fazıl Kasap
Gülcan Kış
Ömer Fethi Gürer
Mustafa Adıgüzel
Cem Avşar
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Nurten Yontar
Kadim Durmaz
Ali Karaoba
Tahsin Becan
Yüksel Mansur Kılınç
Mahir Polat