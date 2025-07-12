Yeni süreç 'merdiven' usulü ilerleyecek: İşte 'Terörsüz Türkiye'nin adım adım yol haritası

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından süreç bundan sonra MİT ve TSK’nın gözlemlerine paralel olarak Meclis zemininde devam edecek. Önümüzdeki hafta TBMM’de bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulacak. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yazı yazarak komisyona üye isteyecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre komisyonun çalışma alanı tamamen silah bırakan bir örgütün tasfiye edildikten sonra örgüt üyelerinin ne olacağı; suça karışmamış olanlar ile suçlu konumunda bulunanların hukuki durumları, Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl yapılacağı gibi başlıklardan oluşacak.

Süreç 'merdiven' usulü ilerleyecek

1 Ekim’de başlayacak yeni dönemle birlikte bu süre içinde terör örgütü PKK’nın tamamen silahları bıraktığı ve tasfiye edildiği sonucuna varılırsa hukuki anlamda Meclis’te bazı düzenlemeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci bir anlamda bundan sonra merdiven usulü ilerleyecek.

Terör örgütü PKK’nın attığı her olumlu adıma karşı, siyasi ve hukuki alanda Türkiye de yeni adımlar atacak. Ancak bu süreçte atılacak her adım, MİT’in ve TSK’nın saha gözlemlerine dayalı olacak.

Bütün bu çalışmalar sırasında hiçbir şekilde devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri tartışmaya açılmayacak. Ancak süreç başarıya ulaşır, PKK terör örgütünün Suriye ve Avrupa dâhil bütün türevleri tasfiye olursa, toplumun hassasiyetleri de dikkate alınarak af dâhil yeni infaz indirimleri tartışmaya açılabilecek.