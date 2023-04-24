Yeni ticari araçlara ÖTV muafiyeti: Kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da yaptığı mitingde konuştu. Aracını yenilemek isteyen esnafa ÖTV muafiyeti getiriliyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerinde imalat yapan ve bu ürünleri internette satan girişimcilere de vergi muafiyet sınırını 700 bin TL'ye çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz.

Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usülde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usülden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.

ÖTV muafiyetinden kimler yararlanacak?

Ayrıca basit usül dışında kalan 13 büyükşehirimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyükşehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var.

Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek."