Yeni yağış uyarısı! Meteoroloji tarih ve saat verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre cuma günü akşam saatlerinde İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sağanak yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini ifade eden Macit, "Özellikle Marmara'nın doğusunda gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında, Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'in tamamında; Bolu, Zonguldak, özellikle de Bartın, Kastamonu, Sinop çevreleri ve Düzce'de yağış bekliyoruz. Bunun yanında da Sakarya'da ve Bursa çevrelerinde, Yalova'da kuvvetli yağışların olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kar yağışları görebiliriz"

Vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, "Pazar günü yağışlar doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak şeklinde yağışlarımız var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kar yağışları görebiliriz. Yağışlı hava pazar günü ülkemizi terk ediyor ancak pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeni yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Pazartesi günü Marmara'da, Kuzey Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü tüm yurtta aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerine ve yer yer altına düşeceğini tahmin ediyoruz"

Macit, üç büyükşehir için beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Yurt genelinde hava sıcaklığının hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Hafta ortasından itibaren azalarak mevsim normallerine ve yer yer altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Üç büyükşehri özetleyecek olursak, İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar görebiliriz. Cumartesi günü yağış devam ediyor, pazar günü ara verecek, pazartesi günü tekrar akşam saatlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı 22 ile 24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi günü orta kuvvette sağanak yağışımız var. Pazar ve pazartesi günü yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da 19 derece cumartesi, ancak pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de de cumartesi sağanak yağışımız var. Pazar günü ara veriyor, pazartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar sağanak yağışlı bir periyoda giriyoruz. Hava sıcaklığı da İzmir'de 24 ila 26 derece civarında olacak."