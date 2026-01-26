Yeni yıl kararları dijitale yansıdı: Google’da en çok ne arandı?

Google Trends verileri, Türkiye’de Aralık 2025 ile Ocak 2026’nın ilk 10 gününü kapsayan dönemde “yeni yıl kararları”na yönelik aramaların, önceki 40 günlük periyoda kıyasla dikkat çekici biçimde arttığını ortaya koydu. Bu artan motivasyon özellikle yaşam tarzı değişikliklerine yansıdı. Ocak ayının ilk haftasında “spor salonu” aramalarında yüzde 20’lik yükseliş yaşanırken, kişisel gelişim ve eğitim odaklı aramalar da hız kazandı. “İngilizce nasıl öğrenilir” sorgusu yüzde 40 artış gösterirken, “yazılım nasıl öğrenilir” başlığı dönem boyunca en çok ilgi gören aramalardan biri olarak öne çıktı.

Yeni yılda kariyer arayışı arttı

Yeni yılla birlikte mesleki gelişim ve yeni bir kariyere adım atma isteği "nasıl olunur" sorgularında kendini gösterdi. Sağlık ve teknik alanlarda uzmanlaşmaya yönelik "başhekim nasıl olunur", "fizyoterapist nasıl olunur" ve "inşaat mühendisi bilirkişi nasıl olunur" gibi aramalar ön plana çıktı. Bunların yanı sıra kullanıcılar, "memur", "arapça öğretmeni", "ambulans şoförü" ve "adli tıp uzmanı" gibi farklı meslek dallarına dair yol haritalarını sorguladılar.

İş odaklı gelişim başlıkları mercek altına alındı

Mevcut yetkinliklerini bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar, hem zihinsel hem de iş odaklı gelişim başlıklarını mercek altına aldı. "Ticaret zekası nasıl geliştirilir" ve "hitabet nasıl geliştirilir" gibi iş dünyasına yönelik aramalar dikkat çekerken; "beyin geliştirme", "refleks geliştirme" ve "durumsal farkındalık" gibi bilişsel performansı artırmaya yönelik sorgular yükselişe geçti.

Bunun yanı sıra dil becerilerini pekiştirmeye yönelik "ingilizce listening nasıl geliştirilir" sorgusu da dönemin trendleri arasında yer aldı.

En popüler aramalar

Kullanıcıların yeni hobilerden iş hayatına ve kişisel disipline kadar pek çok farklı alanda ilk adımı atmaya hazırlandığı görülüyor. Ocak ayının ilk döneminde "nasıl başlanır" başlığı altında yapılan aramalarda spor, kuyumculuk ve ticarete atılma isteği dikkat çekiyor. Ayrıca kullanıcılar ilk defa namaza başlama, gitar çalma, şişle veya genel olarak örgü tekniklerini öğrenme ve felsefe okumaya giriş yapma gibi konuları da yoğun bir şekilde sorgulayarak yeni yıla dair gelişim hedeflerini belirlediler.