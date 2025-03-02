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Yeni yılda 326 bin motosikletliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yılda yapılan motosiklet denetimleri ve haftalık trafik denetim rakamlarını paylaştı. Buna göre yeni yılın ilk iki ayında 456 bin 58 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Haber Merkezi
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Yeni yılda 326 bin motosikletliye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet denetimleri ile ilgili olarak 2025 yılının ilk iki ayında (1 Ocak-27 Şubat 2025) trafik ekiplerince toplam 1 milyon 547 bin 776 adet denetim yapıldığı ve bu denetimlerde 326 bin 472 adet işlem yapıldığını açıkladı.

"456 bin sürücüye işlem yapıldı"

Sosyal medya hesabından haftalık trafik denetim rakamlarını da açıklayan Yerlikaya şunları kaydetti:

"2 milyon 938 bin 674 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 143 bin 8, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 886, emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 182 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 456 bin 58 araca/sürücüye işlem yapıldı."

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