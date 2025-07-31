Yeni Yol Partisi "Terörsüz Türkiye" komisyonu için üyelerini açıkladı
Meclis’te grubu bulunan ve üç partiden oluşan Yeni Yol Partisi’nin Meclis'te kurulacak "Terörsüz Türkiye" komisyonuna vereceği üyeler belli oldu.
Meclis’te grubu bulunan ve üç partiden oluşan Yeni Yol Partisi’nin Meclis'te kurulacak "Terörsüz Türkiye" komisyonuna vereceği üyeler belli oldu.
Saadet Partisi Meclis Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEVA Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Bilici, Yeni Yol Partisi adına komisyonda yer alacak.
Bugün bütün partilerin belirledikleri isimleri Meclis Başkanlığı’na bildirmesi gerekiyor.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilere gönderdiği yazıda 31 Temmuz'a kadar komisyon üyeliği için isim bildirmelerini istemişti.