Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını aldı

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından il yönetimi görevden uzaklaştırılmış ve aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir kayyum heyeti atanmıştı.

CHP olağanüstü kongre toplamış, aynı gün mahkeme yoluyla kongre durdurulmak istenmişti. Olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin devam etmesine karar vermiş, "Başlayan kongrenin iptal edilmesi mümkün değildir" açıklaması yapmıştı.

Mazbata teslim töreni gecikti

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı. Seçimde 414 delegenin oy kullandığı kongrede Çelik, geçerli 389 oyun tamamını almıştı.

Özgür Çelik'i, ilçe seçim kurulunun yer aldığı Sarıyer Kaymakamlığı binasına girişte bir grup CHP'li vatandaş alkış ve sloganlarla karşıladı. Çelik'e mazbatasını beklerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de eşlik etti.

Çelik’in mazbatasının teslimi, imza yetkilisinin İlçe Seçim Kurulu’nda değil Çağlayan’da olması nedeniyle bir buçuk saat gecikti; belge imza için Çağlayan’a götürüldü.

"Ne yazık ki Türkiye gündemi aylardır CHP kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor"

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Çelik şöyle konuştu:

"10 gün boyunca devam eden süreçte ülke ekonomisine olan etkisinden dolayı, mahkemeleri tartıştıran, Türkiye'nin gündemini anlamsız yere meşgul eden anlayışla karşı karşıyayız. Ne yazık ki Türkiye gündemi aylardır CHP kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor.

Amaçları şu: CHP'lileri kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar, defalarca söyledik bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut sisteme mecbur olmuş insanlar vardır, bir taraftan da CHP'ye sahip çıkanlar vardır, bir taraftan da milletimiz vardır.

Bu mücadele bir avuç oligarkla milletin mücadelesidir. Mücadelenin sonunda hak kazanacak, halk kazanacak" dedi.

"Örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim"

Gürsel Tekin'in açıklamalarına karşın nasıl bir rota izleneceğini soruna yanıt veren Çelik şunları söyledi: "Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var. Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yok. Benim söyleyecek sözüm şudur; ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Ben zaten beş bin polisle kapıya dayanıldığında da görevimin başındayım."