Yeniden inşa için öngörülen çimento ihtiyacı 10 milyon ton

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (Türkçimento) Başkanı Fatih Yücelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden inşası için öngörülen çimento ihtiyacının 10 milyon ton olduğunu bildirdi.

Depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yücelik, bölgede konteyner kentler kurmak için geçen hafta adım attıklarını ve bunun için sevkiyatlara başlama aşamasına geldiklerini vurguladı.

Şu ana kadar 300'e yakın konteyner bağlantısı yaptıklarını bildiren Yücelik, “Bulabildiğimizi alıyorum. Kahramanmaraş'tan başlıyoruz. Her çimento fabrikamız da zaten bağımsız olarak önemli desteklerde bulunuyorlar. Sektör olarak ilk andan itibaren iş makinesi desteği verdik. Çimento fabrikaları, iş makinesi ve iş gücünü arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk ettik. Gerçekten çok büyük bir felaket. Biz de elimizden geleni ilk andan itibaren başlattık, devam da ediyoruz. Yurt dışı bağlantılı firmalarımız var, onların da yurt dışındaki genel merkezlerinden yardımlar gelmeye başladı. Tek yürek halinde, o bölgeyi ayağa kaldırmanın, yaraları sarmanın derdindeyiz." şeklinde konuştu.

Bölgede öncelikli olarak barınma ihtiyacının çözüme kavuşması gerektiğine işaret eden Yücelik, bölgede mart ayından itibaren 30 bin konutun inşasına başlanacağını hatırlattı. Devletin üzerine düşeni yaparak depremzedelere yönelik konutların inşasına başlayacağını belirten Yücelik, "Deprem bölgesindeki ve o bölge yakınındaki çimento fabrikalarımız, burada ihtiyaç duyulan çimentonun tamamını karşılayabilecek kapasite ve güçte. İnşallah herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bölgedeki konutların bir yıl gibi kısa süre tamamlanması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgede ihtiyaç varken ihracata yönelmezler"

Deprem bölgesinde 7-8 civarında çimento fabrikası olduğu bilgisini veren Yücelik, şunları kaydetti: "Bunların birkaç tanesi kapasite olarak çok büyük fabrikalar. Normal standardın iki katı büyüklüğündeler. İhtiyacın 10 milyon ton çimento olacağını öngörüyoruz. Bölgede bunun üzerinde kapasite var, çimento sıkıntısı yaşanmaz. Bizzat Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana'da fabrikalar var. Yakın illerde de Mersin, Kayseri ve Elazığ'da fabrikalar bulunuyor. 'Ne yapabiliriz, yetişir mi?' diye hesapladık. Çimento fabrikaları 3 vardiya yani 24 saat çalışıyor. Türkiye genelinde 50 civarında, bölgenin çevre illeriyle birlikte de 15 çimento fabrikası bulunuyor."

Bu süreçte bölgede çimento ihtiyacı varken hiçbir fabrikanın ihracata yönelmeyeceğini belirten Yücelik, sektörün kendi içinde hassasiyetle bu işi çözeceğini dile getirdi.. Yücelik, çimento ücretlerinin tamamen maliyetlerle alakalı olduğuna işaret ederek, "Biz büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Sektörümüz 100 yıllık. Temin ettiğimiz yardımlarda bile fiyat artışı görürsek hemen Ticaret Bakanlığına iletiyoruz. Sektöre ihtiyaç varken 'Talep arttı' diye kimse böyle bir fiyat artışına gitmez. Firmalarımız her evi kendi evi gibi düşünüp hassasiyetle hareket ediyor ve etmeye de devam edeceğiz. Ülke bizim, bu topraklar bizim. Çimento tedariki noktasında herkes müsterih olsun.”