Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi

Yeniden Refah Partisi, Yozgat Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini açıkladı. YDP, ihraç nedeni olarak Karadavut'un parti prensiplerine aykırı tutum ve davranışlarını gösterdi.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir."