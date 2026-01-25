Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
Yeniden Refah Parti, Yozgat Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'u partiden ihraç etti. İhraç kararının hemen ardıdan Davut Karadavut'un AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.
Yeniden Refah Partisi, Yozgat Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini açıkladı. YDP, ihraç nedeni olarak Karadavut'un parti prensiplerine aykırı tutum ve davranışlarını gösterdi.
Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un, başlatılan disiplin sürecinin ardındanYeniden Refah Partisi'nden ihracına karar verildi.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir."
