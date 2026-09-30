Yeniden Refah Partili Genel Başkan Yardımcısı, görevinden istifa etti

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, genel başkan yardımcılığı ve MYK üyeliği görevlerinden istifa etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşadıkları sorunları anlattı.

Kılıç'ın daha önce yazdığı kitapları basın mensuplarına gösteren Bekin, kitaplarda 28 Şubat süreci ve Necmettin Erbakan'a yönelik kullanılan bazı ifadeleri aktardı.

Özür istediğini anlattı

Bekin, konuyu partisinin Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getirdiğini, Suat Kılıç'tan milli görüş camiasından özür dilemesini istediğini ancak kendisine kamuoyundan özür dilenmesini gerektiren bir husus olmadığı yönünde cevap verildiğini, partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliğinin de kendisini ayrıca üzdüğünü kaydetti.

Parti içi tartışmaların basına yansıdığını ve bu durumdan da kendisinin sorumlu tutulduğunu söyleyen Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak bu basın toplantısını yapıyorum. Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum."

"Yeniden Refah Partisi'nde kalacağım"

Medyada çıkan haberlerden dolayı çeşitli siyasi partilerden birçok arkadaşının kendisini arayarak partilerine davet ettiğini belirten Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben şu anda Yeniden Refah Partisinin bayrağı altında siyasi görevlerimi ifa edeceğim, basın toplantılarımı yapacağım ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları korumaya, kollamaya ve savunmaya devam edeceğim. Bizi bu azim ve kararlılığımızdan, bu dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır."