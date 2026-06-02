Yeniden Refah Partisi: Butlan kararıyla kontrollü seçim sürecinin startı verildi

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kılıç, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının, siyaseti derin bir belirsizliğe sürüklediğini söyledi.

Yaşanan siyasi gelişmelerin seçimle sonuçlanacağını belirten Kılıç, "Sonbaharda mı, ilkbaharda mı olur belirsiz ama yolun sonu seçim. Butlan kararıyla kontrollü seçim sürecinin startı verildi diyebiliriz. Biz, bizden sorumluyuz. Yeniden Refah Partisi olarak bugün, yarın ya da tarihi bilahare açıklanacak herhangi bir gün yapılacak olan seçimlere varız, hazırız" dedi.

Suat Kılıç, bir gazetecinin "mutlak butlan" kararı ve yargı sürecine ilişkin sorusu üzerine, Yargıtay'ın konuya son noktayı koyması ve CHP için olağanüstü kurultay yolunun hızla açılması gerektiğini belirtti.