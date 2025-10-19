  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yeniden Refah Partisi: TBMM Başkanı'nın Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez, eleştirmemiz gereken Meclis'te "apo" sloganlarına tepkisizliğidir
Takip Et

Yeniden Refah Partisi: TBMM Başkanı'nın Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez, eleştirmemiz gereken Meclis'te "apo" sloganlarına tepkisizliğidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır'da katıldığı programda verdiği Kürtçe mesaj, TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, "TBMM Başkanı'nın iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez, eleştirmemiz gereken Meclis'te 'biji serok apo' sloganlarına tepkisizliğidir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeniden Refah Partisi: TBMM Başkanı'nın Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez, eleştirmemiz gereken Meclis'te "apo" sloganlarına tepkisizliğidir
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da gerçekleşen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nı Kürtçe sözlerle bitirdi.

Kurtulmuş, Kürtçe "Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un verdiği Kürtçe mesaj, TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı'nın, Dicle Üniversitesi'nde iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez. Bu konuşmanın X’te yer alması da Türkiye’ye zarar veremez. Meclis’in konuşma dili Türkçe’dir, ama X, Meclis değildir. Eleştirmemiz gereken, Sayın Kurtulmuş'un, Meclis çatısı altındaki 'biji serok apo' sloganlarına tepkisizliğidir" ifadesini kullandı.

Kulis: Erdoğan, zorunlu eğitimi kısaltan düzenleme için “Üzerine biraz daha çalışın” talimatı verdiKulis: Erdoğan, zorunlu eğitimi kısaltan düzenleme için “Üzerine biraz daha çalışın” talimatı verdiGündem
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Gündem
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i andı: Düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde andı
TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor
Bütçe görüşmeleri başlıyor
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı: Halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha göstermeyeceğiz
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı