Yeniden Refah Partisi: TBMM Başkanı'nın Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez, eleştirmemiz gereken Meclis'te "apo" sloganlarına tepkisizliğidir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır'da katıldığı programda verdiği Kürtçe mesaj, TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, "TBMM Başkanı'nın iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez, eleştirmemiz gereken Meclis'te 'biji serok apo' sloganlarına tepkisizliğidir" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da gerçekleşen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nı Kürtçe sözlerle bitirdi.
Kurtulmuş, Kürtçe "Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş'un verdiği Kürtçe mesaj, TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
❝Bi hev re bibin— TBMM (@TBMMresmi) October 17, 2025
dil bi dil,
dest bi dest;
aştî li nav me ra best.❞
📍 Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı pic.twitter.com/3rUPSttKk4
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı'nın, Dicle Üniversitesi'nde iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez. Bu konuşmanın X’te yer alması da Türkiye’ye zarar veremez. Meclis’in konuşma dili Türkçe’dir, ama X, Meclis değildir. Eleştirmemiz gereken, Sayın Kurtulmuş'un, Meclis çatısı altındaki 'biji serok apo' sloganlarına tepkisizliğidir" ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı’nın, Dicle Üniversitesi’nde iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez.— Suat KILIÇ (@suatkilic) October 18, 2025
Bu konuşmanın X’te yer alması da Türkiye’ye zarar veremez.
Meclis’in konuşma dili Türkçe’dir, ama X, Meclis değildir.
Eleştirmemiz gereken, Sayın Kurtulmuş’un, Meclis çatısı altındaki… https://t.co/jjWAtnlRzg