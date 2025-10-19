Yeniden Refah Partisi: TBMM Başkanı'nın Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez, eleştirmemiz gereken Meclis'te "apo" sloganlarına tepkisizliğidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da gerçekleşen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nı Kürtçe sözlerle bitirdi.

Kurtulmuş, Kürtçe "Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un verdiği Kürtçe mesaj, TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

❝Bi hev re bibin

dil bi dil,

dest bi dest;

aştî li nav me ra best.❞



📍 Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı pic.twitter.com/3rUPSttKk4 — TBMM (@TBMMresmi) October 17, 2025

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı'nın, Dicle Üniversitesi'nde iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez. Bu konuşmanın X’te yer alması da Türkiye’ye zarar veremez. Meclis’in konuşma dili Türkçe’dir, ama X, Meclis değildir. Eleştirmemiz gereken, Sayın Kurtulmuş'un, Meclis çatısı altındaki 'biji serok apo' sloganlarına tepkisizliğidir" ifadesini kullandı.