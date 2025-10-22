Yeniden Refah Partisi'nde Talas ve Develi ilçe başkanları değişti

YRP Talas ve Develi ilçe başkanları değişti.

YRP Talas İlçe Başkanlığı görevine Doğan Bozdoğan’ın yerine Nadir Demir, Develi İlçe Başkanlığı görevine ise İsmet Karakaya yerine Bayram Sabah getirildi.

YRP Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; önceki dönem başkanlarına gösterdikleri emek ve gayretten dolayı teşekkür edilirken, yeni göreve gelen başkanlara ise başarılar dilendi.