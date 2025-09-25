Yeniden Refah Partisi'nden Beyaz Saray'daki görüşme öncesi Erdoğan'a destek: Trump'ın ve Netanyahu'nun savaş suçlarını yüzüne vuracaktır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıs Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail yanlısı bu siyonist tutumun arkasındaki isim elbette ki Trump'"

İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 yeni ülkenin daha Filistin Devleti'ni tanımasının büyük kazanç olduğunu vurgulayan Kılıç, "Filistin Devleti'ni BM Genel Kurulu'nda tanıyan ülkelerin sayısı 160'a yaklaşmış olmasına rağmen alınan kararların, atılan adımların hala ABD tarafından veto edilmesi, yok sayılması, Filistin Devleti yokmuş gibi davranılması da tarihe düşülen bir nottur. İsrail yanlısı bu siyonist tutumun arkasındaki isim elbette ki ABD Başkanı Donald Trump'tır" ifadesini kullandı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin de şunları kaydetti:

"Umulur ki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Trump'ın savaş suçlarını yüzüne vuracaktır. Umulur ki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Gazze'nin bir gayrimenkul değil vatan olduğunu Trump'a hatırlatacaktır. İsrail'in devlet değil cinayet şebekesi, Netanyahu'nun yaptıklarının da meşru müdafaa değil soykırım olduğunu Beyaz Saray'da haykıracaktır. Gazze için alınacak en radikal kararlarda, atılacak en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray'daki görüşmeye girerken, bizim bu açık desteğimizi de arkasına almış olarak girecektir."