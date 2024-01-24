Yeniden Refah Partisi'nden 'İstanbul' açıklaması: AK Parti ile anlaşmadık
Yeniden Refah Partisi (YRP), yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul'da AK Parti adayı Murat Kurum'u destekleme kararı aldıkları iddialarını yalanladı.
Yeniden Refah Partisi (YRP), bu sabah basına yansıyan İstanbul'da AK Parti'yi destekleme kararı aldıkları yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
YRP, yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul'da AK Parti adayı Murat Kurum'u destekleme kararı aldıkları iddialarını yalanladı.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bir kısım medyada yer alan AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir.
Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır.
Bu hususta; Genel Başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz."