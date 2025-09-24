  1. Ekonomim
Yeniden Refah Partisi'nden Mansur Yavaş'a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Bekin, “Yargı bağımsızlığının korunması ve her türlü hukuksuzluğun önüne geçilmesi artık kaçınılmaz bir olgudur” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Bekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değerli dostumuz Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek son yaşanan gelişmeler ve Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon konusunda fikir teatisinde bulunduk. Yargı bağımsızlığının korunması ve her türlü hukuksuzluğun önüne geçilmesi artık kaçınılmaz bir olgudur.”

