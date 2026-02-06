Yeniden Refah Partisi'nden "Umut Hakkı" açıklaması: En gerçekçi yol referandum

Yeniden Refah Partisi adına TBMM Millî Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üyesi Doğan Bekin, teröristbaşı Abdullah Öcalan için gündeme getirilen "Umut Hakkı" konusunda tüm partilerle uzlaşı sağlandığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bekin, MHP temsilcisi Feti Yıldız’ın komisyon adına uzlaşı olduğu yönündeki sözlerinin, 51 üyeli asıl komisyonun iradesini yansıtmadığını vurgulayarak, bu tür açıklamaların yalnızca açıklamayı yapan kişi ve partiyi bağladığını ifade etti.

Rapor Tanzim Heyeti tarafından hazırlanan taslağın TBMM Başkanı ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından tüm komisyon üyelerine dağıtılmadan kamuoyuna bu yönde açıklamalar yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten Bekin, "Umut Hakkı" konusunda Yeniden Refah Partisi’nin tutumunun net olduğunu söyledi.

Doğan Bekin, bu tür bir düzenlemenin ancak şehit ve gazi aileleri ile milletin vereceği kararla mümkün olabileceğini belirterek, "en gerçekçi yolun referandum olduğunu" savundu.