Yeniden Refah Partisi'nin Bursa adayı Sedat Yalçın oldu

Yeniden Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın’ı aday gösterdi.

31 Mart yerel seçimleri için bugüne kadar 313 belediye başkan adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nde son olarak dikkat çeken bir isim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. AK Parti’de 5 yıl il başkanlığı da yapan Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın, parti genel merkezinde yapılan görüşme sonrası Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından adaylığı resmi olarak duyuruldu.

"Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun"

Erbakan’ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ak Parti’nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun.”

Sedat Yalçın ile birlikte açıklanan diğer bir aday da Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu.

Sedat Yalçın kimdir

1961 doğan ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini icra eden Sedat Yalçın, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında 10 yıl süre ile Vergi Başmüfettişliği yaptı. Türkiye’nin birçok bölgesinde vergi incelemeleri ve kamu kurumları teftişi görevleri gerçekleştiren Yalçın, Ankara Defterdar Yardımcılığı görevini de yürüttü. Yalçın, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Baş denetçi sıfatları ile 20 yıla yakın süre yabancı sermayeli büyük ölçekli şirketlerde ve farklı sektörlerde vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim çalışmalar gerçekleştirdi.

Yalçın, 20 yılı aşkın siyasi deneyiminde, AK Parti’de il başkanlığı yaptığı 5 yıl boyunca geçirdiği yerel ve genel seçimlerde, Bursa’nın başarısını rekor seviyelere yükseltti. Öte yandan İngilizce bilen Sedat Yalçın, evli ve 2 çocuk babasıdır.