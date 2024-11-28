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Yeniden Refah'lı belediyeden İmamoğlu'na teşekkür mesajı

Yeniden Refah Partili Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hibe edilen otobüs ve park bahçe malzemeleri için teşekkür etti. Septioğlu "Palu Halkı olarak teşekkür ediyoruz. Her zaman için beraberiz ve onların da yanındayız. Bunu böyle bilsinler. " ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Yeniden Refah'lı belediyeden İmamoğlu'na teşekkür mesajı
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Palu Belediyesi’ne hibe edilen otobüs için Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'ndan teşekkür mesajı geldi. Septioğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a da ayrıca teşekkür etti.

"Her zaman için beraberiz ve onların da yanındayız"

ANKA'nın haberine göre Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun mesajında "Gürsel Bey ve Ekrem İmamoğlu'na, Palu Halkı olarak teşekkür ediyoruz. Her zaman için beraberiz ve onların da yanındayız. Bunu böyle bilsinler. Hibe edilen otobüsün yanında bir tır dolusu park bahçe malzemesi de göndermişler. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Politikada hizmete talip olanlar Allah’ın kulu olsunlar, kula kulluk etmesinler, bölücülük yapmasınlar" ifadelerine yer verdi. 

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