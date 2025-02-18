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Yeniden Refah'tan istifa etmişti! Irmak, AK Parti'ye katılacak

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Elazığ'ın Sivrice İlçe Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, AK Parti'ye katılma kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Yeniden Refah'tan istifa etmişti! Irmak, AK Parti'ye katılacak
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Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden aday olarak kazandığı belediye başkanlığı görevine Adalet ve Kalkınma Partisi’nde devam etme kararı aldı. Başkan Irmak, yaptığı açıklamada bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, ilçenin menfaatleri doğrultusunda alındığını vurguladı.

Başkan Irmak, Sivrice’nin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeline dikkat çekerek, ilçeye kalıcı eserler kazandırmak ve hemşehrilerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine AK Parti’ye katıldığını belirtti. Açıklamasında hemşehrilerine teşekkür eden Irmak, "Bu karar, ilçemizin gelişimi ve halkımızın beklentilerini karşılamak adına alınmıştır. Duaları ve destekleriyle her zaman yanımda olan kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu kararın ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz birlikte çok güçlüyüz Sivrice’m" ifadelerini kullandı.

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