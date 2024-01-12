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Yeniden Refah'tan 'seçim ittifakı' açıklaması

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin yerel seçim ittifaklarıyla ilgili tavrının gelecek günlerde Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilirken, konu hakkında yapılan diğer açıklamaların kişisel görüşten ibaret olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Yeniden Refah'tan 'seçim ittifakı' açıklaması
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Yeniden Refah Partisi, mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili ittifak tartışmaları hakkında açıklama yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

 

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