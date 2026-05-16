Yeniden TKB Başkanı seçilen Mansur Yavaş'tan: Ortak listeyi garipseyenleri garipsiyorum

Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı 1'inci Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2 günlük toplantıda, Birliğin son 2 yıllık faaliyetleri değerlendirildi, 'Tarihi Kentlerde Miras Seferberliği Proje Destekleri' kapsamında hazırlanan projeler paylaşıldı ve yeni dönem yönetimi belirlendi.

Toplantının 2'nci gününde yapılan seçimde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu.

Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeleri

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger

Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan

Meclis I. Başkan Vekili Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız

Meclis II. Başkan Vekilli Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse

Katip üyeler

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere (Asil)

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş (Asil)

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil (Yedek)

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu (Yedek)

"Türk milletini gerçekten tanımıyorlar"

Mansur Yavaş, seçim sonuçlarının ardından encümen üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kendi ilinde toplantı yapıldığı zaman 'Acaba bir yanlış bir anlaşılır mı' diye tedirgin olan belediye başkanlarımız vardı. Bunu bizzat birebir konuştuğumuzda duyuyorduk. Ama şu anda böyle bir liste yapıldıktan sonra sanıyorum Anadolu'daki tüm illerden bütün belediye başkanlarımız gerek encümen gerek büyük meclis toplantısı için davet edecekler. Bu vesileyle hem Türkiye'nin gündemine o illerimizi ve oradaki kültür varlıklarını taşıyacağız hem de orada vatandaşın daha bilinçlenmesi açısından yapılacak sergiler, konferanslarla Türkiye çapında olumlu işler yapacağımıza inanıyorum. Ne kadar güzel hep beraber yan yana geldik bir seçim yaptık. Garipsendi bu bakıyorum. Ben de garipseyenleri garipsiyorum. Bunlar Türk milletini gerçekten tanımıyorlar. Bizim ayrı gayrı olmamız için hiçbir sebep yok. Elbette milli manevi konularda bu tür konularda her zaman bir araya gelmesini biliyoruz ve inşallah bu bir araya gelmenin de olumlu sonucu görevimiz bittiği zaman ortaya koyacağımız eserlerle ifade etmiş, ispat etmiş olacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nde yeniden başkan seçilmesinin ardından birlik üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Yavaş ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Yavaş, daha sonra beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Yavaş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.