  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yenidoğan çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı mahkeme salonundan kovuldu
Takip Et

Yenidoğan çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı mahkeme salonundan kovuldu

Yenidoğan çetesi davasının ikinci duruşması bugün de devam ediyor. Gerginliklerin yaşandığı mahkemede örgüt lideri Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yenidoğan çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı mahkeme salonundan kovuldu
Takip Et

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün devam ediyor.

Mahkeme başkanıyla tartıştı

Duruşmada tartışma çıktı. Gazeteci Rojda Altıntaş'tan edinilen bilgiye göre saat 10.50’de başlayan duruşmada, sanık Fırat Sarı, SEGBİS üzerinden, gelen avukatın müdafi olarak görev yapmasını sözlü olarak talep etti. Duruşma sırasında mahkeme başkanı ile avukat arasında tartışma çıktı. Mahkeme başkanı, CMK 203. madde uyarınca avukatın polis eşliğinde salondan çıkarılmasına karar verdi.

Yenidoğan çetesi davasında savcının değiştirilmesi talebi reddedildiYenidoğan çetesi davasında savcının değiştirilmesi talebi reddedildiGündem
Ebeveynler dikkat! Bakanlık o markaları açıkladı, ürünler piyasadan toplatılıyorEbeveynler dikkat! Bakanlık o markaları açıkladı, ürünler piyasadan toplatılıyorGündem
Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Şam'dan Ankara'ya üst düzey ziyaret: İlk heyet geliyorŞam'dan Ankara'ya üst düzey ziyaret: İlk heyet geliyorGündem

 

Gündem
Dr. Can Pamir, likidite fazlasında tarihi zirveyi yorumluyor...
Dr. Can Pamir, likidite fazlasında tarihi zirveyi yorumluyor...
Abdüllatif Şener'in oğlu Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Abdüllatif Şener'in oğlu Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Ayşe Barım soruşturması: Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
Ayşe Barım soruşturması: Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü! Saldırgan yakalandı
Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü! Saldırgan yakalandı
Türkiye Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti
Türkiye Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti