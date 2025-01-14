Yenidoğan çetesi davası | Fırat Sarı'nın avukatı mahkeme salonundan kovuldu

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün devam ediyor.

Mahkeme başkanıyla tartıştı

Duruşmada tartışma çıktı. Gazeteci Rojda Altıntaş'tan edinilen bilgiye göre saat 10.50’de başlayan duruşmada, sanık Fırat Sarı, SEGBİS üzerinden, gelen avukatın müdafi olarak görev yapmasını sözlü olarak talep etti. Duruşma sırasında mahkeme başkanı ile avukat arasında tartışma çıktı. Mahkeme başkanı, CMK 203. madde uyarınca avukatın polis eşliğinde salondan çıkarılmasına karar verdi.