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Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Son dakika haberi... Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Haber Merkezi
İHA
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Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından İlker Gönen cezaevinde intihar etti
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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

İlker Gönen, 22 Kasım 2024 tarihindeki duruşmada yaptığı savunmada, "Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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