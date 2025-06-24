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Yenidoğan Çetesi davası: Savcıyı tehdit soruşturması tamamlandı

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 13 kişi hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması Bakırköy 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Haber Merkezi
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Yenidoğan Çetesi davası: Savcıyı tehdit soruşturması tamamlandı
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İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Mustafa Kemal Zengin’in de olduğu 13 kişi hakkında dava açtı.

13 kişi  hakkında, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla silahlı Örgüt Kurma”, “Var olan yada varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak "Birden fazla Kişi ile birlikte Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamaları bulunuyor.

Davanın ilk duruşması Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

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