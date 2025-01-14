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Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı

Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma sırasında sanık Fırat Sarı’nın avukatı, mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle salon dışına çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26’sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 2'inci celsesinin görülmesine devam ediliyor.

Ara karar açıklandı

Davada ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı’nın avukatı Sinan İnan, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren heyet duruşmanın devam etmesine karar verdi.

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