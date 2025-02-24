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Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: Dört tutuklu sanığa adli kontrol şartıyla tahliye kararı

"Yenidoğan Çetesi" davasının üçüncü duruşmasında mahkeme, dört tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Nisan'a ertelendi.

Haber Merkezi
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Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: Dört tutuklu sanığa adli kontrol şartıyla tahliye kararı
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İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25’i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi. Açıklanan ara kararda 25 sanıktan dördünün tahliye edilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 21 Nisan'da

Mahkeme heyeti diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan Pazartesi günü saat 10:00'a erteledi.

Kimlere tahliye kararı verildi?

Tahliye kararı verilen sanıklar Emine Avcı, Serdar Yüksel, Funda Özen ve Hüseyin Gündüz.

Emine Avcı kimdir?

Birinci Hastanesinde müdür olarak çalışıyordu. Hakkında, "Şüphelinin müdürü olduğu hastanede, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde kan gazı sonucu ve epikriz düzenleyip resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri ve bunları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.

Serdar Yüksel kimdir?

Acil çağrı merkezinde çalışıyordu. Hakkında, “Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki gerçekleştirip karşılığında maddi menfaat aldığı ve bebeklerin mevcut durumları ile uyumsuz şekilde hizmet sunma yeterliliğine sahip olmayan hastanelere bebek sevki gerçekleştirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

Funda Özen kimdir?

Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci olarak çalışıyordu. Hakkında, "Şüphelinin usulsüz hasta sevki, basamak değiştirme ve usulsüz ilaç düşümü yaparak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.

Hüseyin Gündüz kimdir?

Ambulans şoförüydü. Hakkında, "Şüphelinin SGK'ya fatura edilmiş currosuf marka ilaçların ticaretini yaparak kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği” belirtiliyor.

Bebekler için ayrı ayrı inceleme

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek maktul bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına, tıbbi uygulamada kusur olup olmadığı, kusurlu davranışla ölüm arasında illiyet bağı olup olmadığına ilişkin raporun hazırlanarak mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

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