Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı'nın mal varlıklarına tedbir konuldu
Yenidoğan çetesi davasının 10. celsesi bugün devam ederken, Fırat Sarı ve Medicence şirketine bağlı kişilerin mal varlıklarına tedbir kararı kondu. Banka hesaplarına bloke koyularak hesaplar donduruldu, taşınmazlarına ise şerh konuldu.
Yenidoğan çetesi davasının 10. celsesi bugün devam ediyor. Fırat Sarı ve sahibi olduğu Medicence şirketine bağlı kişilerin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Kararda kişilerin banka hesaplarına bloke koyularak hesapları donduruldu. Taşınmazlarına da şerh konularak varlıklar üzerinde işlem yapmaları engellendi.
Mal varlıklarına tedbir konuldu
Söz konusu karar, Fırat Sarı ve şüpheliler hakkında devam eden bir diğer soruşturma dosyası kapsamında usulen alındı.Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı ve diğer şüphelilerin “örgüt suçlamasıyla” yargılanması nedeniyle mal varlıklarına tedbir konuldu.Yargılama tamamlanana kadar tedbir kararları uygulanmaya devam edecek.