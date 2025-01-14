Yenidoğan çetesi davasında savcının değiştirilmesi talebi reddedildi

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26’sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 2'inci celsesinin 2'inci gününde görülmesine devam edilecek.

Öte yandan dün sanık avukatları, soruşturma savcısı ile duruşma savcısının birlikte fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığını ve tarafsız bir yargılama yapılmadığını öne sürmüştü. Sanık avukatları savcının ve mahkeme başkanı ile üye hakimlerin değişmesi gerektiğini söyleyerek reddi heyet talebinde bulunmuştu. Talep Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.