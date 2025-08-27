Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme: Ölen 10 bebek hakkında Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı

İstanbul'da bazı bebeklerin anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek usulsüz kazanç elde edildiği ve ihmaller sonucu yaşamlarını yitirdikleri iddialarıyla başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyona ilişkin hazırlanan yeni iddianame ile sanık sayısı 58'e yükseldi. Ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianame, çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiği belirlenen kişileri kapsıyor.

10 bebeğin ölümüne ilişkin adli tıp raporu hazırlandı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada Adli Tıp Kurumu tarafından hayatını kaybeden on bebeğin ölümüne dair rapor hazırlandı. Raporda, Tokluoğlu bebek için verilmesi gereken ilaca dair herhangi bir kaydın bulunmadığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu inceleme raporunda ise, bebeğe uygun solunum desteği sağlanmadığı ve bu durumun tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.

Tıbben sorumluluk uzman doktora atfedildi

Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmesine göre, hastane dışında doktor olmayan kişiler tarafından epikrizlerin yazıldığı, bazı grafi kayıtlarının başka bebeklere ait görüntülerle değiştirildiği, laboratuvar değerlerinin düzenlendiği ve yoğun bakımda çalışma yetkisi olmayan kişilerin görevlendirildiği tespit edildi. Üçüncü düzey yoğun bakım şartlarını taşımayan birimlerin bu şekilde gösterilerek hasta kabulü yapıldığı, süreçlerin ise Uzman Doktor Fırat Sarı tarafından organize edildiği belirtildi.

Alkari bebeğin ölümünde solunum desteği sağlanmadı

Çorlu’da bulunan Reyap Hastanesi’nde hayatını kaybeden Alkari bebekle ilgili hazırlanan raporda, uygun solunum desteğinin sağlanmadığı, haftalık ultrasonografi gibi rutin yenidoğan tetkiklerinin yapılmadığı ifade edildi. Bebeğin ölüm saatine ilişkin belgelerle klinik bulgular arasında uyumsuzluk tespit edilirken, ölüm kaydını gösteren elektrokardiyografinin sonradan oluşturulduğu bilgisi yer aldı.

Helvacı ve Kadan bebeklere ilişkin tedavi eksiklikleri vurgulandı

Öykü Helvacı ve Kadan bebek için hazırlanan raporda, solunum güçlüğü tedavisinde kullanılan ilaçların uygulanıp uygulanmadığının anlaşılamadığı, 28 haftalık prematüre bir bebeğin yeniden canlandırılmasında uzman doktorun bulunmadığı belirtildi. Doktor Dursun Eryılmaz’ın bebeği muayene etmeden hemşirelere doğrudan talimat verdiği ifade edildi.

Süleymanoğlu bebeğin ölümünde ciddi beslenme ihmali tespit edildi

Melek Süleymanoğlu adlı bebeğe dair raporda, yatışı süresince yağ, protein ve vitamin desteği verilmediği için ciddi beslenme eksikliği yaşandığı bildirildi. Bebeğin enfeksiyon taşıdığı, ancak zamanında antibiyotik değişikliği yapılmadığı ve kalp rahatsızlığı bulunmasına rağmen sevkin gerçekleşmediği kaydedildi. Sorumlu hekimin ihmalleri nedeniyle ölüm gerçekleştiği belirtildi.

Serdarova bebeğin sevk edilmediği ve takibinin yapılmadığı belirlendi

Serdarova bebek için hazırlanan raporda, Birinci Hastanesi’nde hemşire ve doktor takip notlarına ulaşılamadığı, bebeğin kırk dört gün boyunca uygun bir merkeze sevk edilmediği açıklandı.

Diğer bebeklerin ölümleri yetersiz bakım ve beslenmeye bağlandı

Adli Tıp Kurumu raporlarında, hayatını kaybeden Opara, Kaya, Karakoç ve Karaduman bebeklerin ölümlerinin, yetersiz beslenme ile bebek bakımındaki eksiklikler sonucu meydana geldiği ifade edildi.