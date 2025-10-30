“Yenidoğan Çetesi” soruşturması sonrası TMSF’ye devredilen eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ait Avcılar Hospital satıldı

“Yenidoğan Çetesi” soruşturması kapsamında TMSF yönetimine geçen, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ait Avcılar Hospital, ilk ihalede 768,1 milyon TL muhammen bedelle alıcı bulamadı. Yenilenen ihalede bedel 600 milyon TL'ye indirildi. Hastane 17 Eylül’de yapılan ihaleyle Daviva Grup Diyaliz Hizmetleri A.Ş.’ye satıldı. Satış işlemi 24 Eylül 2025’te tamamlandı.

İhale ve devir süreci

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital’ın ticari ve iktisadi bütünlüğünü 25 Mayıs’ta 768 milyon 100 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Alıcı çıkmaması üzerine süreç uzatıldı ve ikinci ihalede bedel 600 milyon TL'ye düşürüldü. TMSF’nin açıklamasına göre ihaleyi Daviva Grup Diyaliz Hizmetleri A.Ş. kazandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, “Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satış işlemi 24 Eylül 2025’te tamamlandı. Devir teslim sonrası Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsat devri işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Avcılar Hospital, bebek acil hastalarının özel hastanelere yönlendirilmesi ve ölüm iddialarını içeren “Yenidoğan Çetesi” davasında adı geçen kurumlar arasındaydı. Soruşturma kapsamında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atanmış, yönetimler TMSF’ye devredilmişti. Bu süreçte bazı özel hastanelerin ruhsatları da iptal edilmişti.

Alıcı şirket

Daviva Grup, 2008’den bu yana diyaliz hizmetleri alanında faaliyet gösteriyor.

Şirket, 2023–2024 döneminde D.med Healthcare ve Fresenius Medical Care Nephrocare’in Türkiye’deki diyaliz merkezlerini devralarak büyüdü. 19 ilde 53 diyaliz merkezi ile 9 bini aşkın hastaya hizmet veren grubun bin 300'den fazla çalışanı bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Yavuz, aynı zamanda Özel Diyaliz Merkezleri Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.