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Yenidoğan çetesi soruşturmasında firari sanık Ali Dirik yakalandı

Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin devam eden soruşturmada, firari sanık Ali Dirik’in yakalandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında firari sanık Ali Dirik yakalandı
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Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin yürütülen soruşturmada, firari sanık Ali Dirik’in yakalandığı belirtildi. Dirik, soruşturma dosyasında Güney Hastanesi Mesul Müdürü olarak gösteriliyordu.

 Ali Dirik’in İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı

Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen “yenidoğan çetesi” ile ilgili dava devam ederken, soruşturmanın kilit sanıklarından firari Ali Dirik’in İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 22'si tutuklu 47 sanıklı davada firari olarak aranan Dirik’in yakalanması için harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari zanlıyı Fatih’te gözaltına aldı. Davanın görüldüğü Bakırköy Adliyesine sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede sanıkların İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bazı bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettirdikleri, bazılarının ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.

 

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