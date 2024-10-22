Yenidoğan çetesinden sonra şimdi de stent çetesi! Yaşlı hastaların ölümüne sebep oldular

Yeni doğan bebeklerin para için ölümlerine sebep olan çetenin çökertilmesi, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Tüm ülkeyi sarsan bu olayların ardından gelen şikayetler, dehşet verici olayların sadece bebeklerle sınırlı olmadığını ortaya koydu.

SGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattılar

Sektörde çeteleşen grupların binlerce kişiyi gereksiz yere operasyona zorladığı, insanları sağlığından ettiği, yüksek faturalar çıkarıldığı ve ele geçirilen kimliklerle sahte operasyonlar yapılarak SGK’yı milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıktı.

En çok uygulanan yöntemlerin başında; ihtiyacı olmayan hastaların anjiyo gibi kritik ameliyatlara alınması, ücretsiz sağlık kontrolü adı altında ele geçirilen kimliklerle kişilerin yoğun bakımda gösterilmesi, ücretsiz göz muayenesi adı altında kişilere gereksiz tedaviler ve işlemler uygulanması, kimlik bilgileri ile kişilerin diyalizde gösterilmesi, devlet hastanelerinden anlaşılan doktorlar vasıtası ile sevk işlemleri yapılmak suretiyle kişilere yüksek faturalar çıkarılması ve pahalı ilaç satışı gibi konular geldiği belirtildi.

Sokaklardan insan toplayarak kimlik bilgilerini ele geçirmişler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yenidoğan çetesinin çökertilmesi ile listede adı geçen hastaneler ile ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. CİMER ve sosyal medyada bu hastanelere giden kişiler, yaşadıkları olayları bir bir anlatmaya başladı. Bazı hastanelerin pazarlama departmanlarının bu iş için kurulduğu; sivil toplum kuruluşları, fabrikalar ve hatta sokaklardan insan toplayarak ‘ücretsiz muayene’ adı altında kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilere defalarca işlem yaptığı belirtildi.

Stent çetesi

Bazı özel hastanelerde ise yaşlı hastaların, büyük operasyonlara zorladıkları ifade edildi. Yine yapılan açıklamalarda “Bu işlemlerin başında anjiyo ve stent geliyor. Hastanın bu işleme ihtiyacı olmasa dahi, hastane yönetimi ve doktorlar kendi aralarında anlaşarak, hasta yakınlarına durumun ‘acil’ olduğunu söyleyip apar topar ameliyata alıyorlar. Bu yolla hem SGK’dan hem de hasta yakınından para talep ediyorlar. Hastalar yaşlı olduğu için bu yapılan işlemlerin çoğu da ölüm ile sonuçlanıyor. Bunlara stent çetesi adı veriliyor” ifadeleri kullanıldı.

Birçok kişi operasyonlar sonrası kör oldu

Bazı hastaneler ‘ücretsiz göz muayenesi’ adı altında insanları hastanelere çekerek, gereksiz yere birçok tetkikten geçirdiği de diğer iddialar arasında yer alıyor. Kişinin ihtiyacı olmadığı hâlde ameliyata ikna edildiği, birçok kişinin bu operasyonlar sonucunda görme yeteneğini kaybettiği belirtiliyor. Mağdur kişinin dava açması durumunda ise “Muayene öncesi imzalamış olduğunuz anlaşma gereği, hastanemiz hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir” deniliyor.