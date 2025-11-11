Yenidoğan Çetesi’nin ortaya çıkış nedeni: “denetim eksikliği

BESTİ KARALAR

Komisyon benzer durumların bir daha yaşanmaması için, “Sağlık sisteminin iyileştirilmesi, denetim ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi, mevzuat düzenlemeleri ve toplumsal farkındalık düzeyinin artırılması” önerilerinde bulundu.

‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen yargı süreci devam ederken, TBMM’de tüm partilerin ortak önerisi ile kurulan, ‘Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’ çalışmalarını bitirerek, 420 sayfalık taslak raporu hazırladı. Bebek ölümleri ile ilgili tespitlerin yer aldığı raporda benzer olayların yaşanmaması için bir dizi öneriler de sıralandı.

“Ölüm oranları yüksek olan merkezler sıkı markaja alınmalı”

Raporda, sevk oranı veya ölüm oranları yüksek olan merkezlerin sıkı markaja alınması ve bakanlık gözetiminde denetlenmesi gerektiği belirtildi.

Raporda tespit ve öneriler şöyle sıralandı:

Yenidoğan bakım hizmeti sunan kliniklerden ihtiyaç olanların fiziksel altyapılarının modernize edilmesi, eksik tıbbi cihazların temin edilmesi ve mevcut donanımın etkin şekilde kullanılması sağlanmalı.

Doğumhaneler ve yoğun bakım ünitelerinde düzenli, nitelikli ve şeffaf denetimlerin yapılması, eksikliklerin tespiti durumunda ise önleyici ve düzeltici idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanması gerekmektedir.

Özellikle kamu ve üniversite hastanelerinde yoğun bakım yatak sayılarının artırılması ve nitelikli personel istihdamı ile birlikte kamu hizmet gücünün etkinliği daha da artırılmalıdır.

“Sezaryen uyarısı”

Raporda, sezaryen doğumların tıbbi gereklilik olduğu ancak son yıllarda Türkiye’de tıbben endike olmayan sezaryen oranlarının arttığına dikkat çekildi. Bu durumun anne ve yenidoğan sağlığı açısından kısa ve uzun vadeli olumsuz sonuçlara neden olduğu belirtildi. Tıbbi gereklilik dışında yapılan sezaryenlerin önlenmesine yönelik yaptırımlar veya teşvik mekanizmalarının yapılandırılmasına dikkat çekildi.