Yenidoğan çetesinin SGK'yı ne kadar zarara uğrattığı belli oldu

Yenidoğan çetesinin son iki yılda SGK'ya 2,5 milyar liralık usulsüz fatura sunduğu tespit edildi. Bu miktar, devlet hastanelerinin toplam fatura tutarının 10 katını buluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, TBMM Komisyonu'ndaki açıklamalarında skandalın büyüklüğünü ortaya koydu.

Özel hastaneler fatura rekoru kırdı

Ertem, özel hastanelerin kamu hastanelerine kıyasla astronomik seviyelerde fatura kestiğine dikkat çekerek, "Kamu hastanelerine 2023 yılında toplam 200 milyon lira ödeme yapılırken, özel hastaneler iki yılda bunun 10 katından fazla, 2,5 milyar liralık fatura kesti. Bu faturalar hâlâ denetimden geçmedi ve mutabakat sağlanmadı, ifadelerini kullandı.

Şafak Hastaneleri'ne dikkat çekildi

Komisyonda Şafak Hastaneleri’ne yönelik ciddi iddialar ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Şafak Hastaneleri tek başına büyük bir sorun. Şu anda bu hastanelerle ilgili 189 davamız devam ediyor. 2018’de imzalanan sözleşmenin mahkeme kararlarıyla halen geçerli olması nedeniyle idari yaptırımları uygulamakta zorlanıyoruz. Ayrıca hastaneler konkordato ilan ettiği için mevcut denetimlerin etkinliği sınırlı" şeklinde konuştu.

SGK’nın Şafak Hastaneleri’ni toplamda 32 kez denetlediği ancak denetimlere rağmen etkin yaptırımların uygulanamadığı belirtildi.

CHP Milletvekili Ali Karaoba, "Bu kadar dava ve vurdumduymazlık, üst düzey bürokratlara duyulan güvenden mi kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu hastane sahipleriyle Amerika’ya gitmesi, tarafsız denetim yapılması konusunda soru işaretleri yaratıyor" dedi.Özel Bağcılar Şafak Hastanesi’nin faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen mahkeme kararları nedeniyle idari işlemlerin tıkandığı ifade edildi. Ertem, "189 davayla karşı karşıyayız ve yaptırımları uygulamak neredeyse imkansız hale geliyor" dedi.