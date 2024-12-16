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Yenidoğan davasında kapatılmıştı: Avcılar Hospital'e Saldırı

İstanbul Avcılar'da Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenlendi. Olayda, çocuğunun hastanede yanlış tedavi gördüğünü ileri süren bir kişi, hastanenin camlarını kırıp duvarına aracıyla çarptı.

Haber Merkezi
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Yenidoğan davasında kapatılmıştı: Avcılar Hospital'e Saldırı
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Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren alkollü bir kişi, hastanenin camlarını kırıp duvarına arabayla çarptı.

Hastane kapısını ve camlarını kırdı

Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Avcılar’da yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Özel Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli kişi, hastane önüne geldi. Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı.

Gözaltına alındı

Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın kapıyı tekmelemesi ve aracı ile çarpması yer aldı.

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