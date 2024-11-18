Yenidoğan skandalına karışan Kolan Hastanesi'ne rekor ceza

En az 12 bebeğin ölümüne sebep olmakla suçlanan ve cumhuriyet savcısını tehdit ettiği ortaya çıkan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan çetesi iddianamesinde yer alan ve çetenin merkezlerinden biri olan Silivri’deki Kolan Hastanesi’nin ruhsatını iptal etmişti.

AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu

Silivri Kolan Hastanesi’nin sahibi Mehmet Nedim Kolan ise 2018’de AK Parti’den Ağrı milletvekili aday adayı olmuştu. AKP’li Kolan, şimdi de Şişli’deki özel hastanesinde bir skandala imza attı.

CHP’li Şişli Belediyesi, AKP’li Kolan’ın Şişli’deki hastanesini kaçak tadilatla büyüttüğünü belirledi. Şişli Belediyesi’nin 5 Kasım 2024 tarihli Encümen kararıyla, hastaneye 31 milyon 404 bin TL para cezası kesti.

Hastanenin kaçak alanları mühürlendi

Belediye yetkilileri Kolan Hastanesi’nin ruhsat eki onaylı projesine aykırı olarak; zemin katta orta bahçe olarak görünen alanın açılır kapanır pergola sistemi ile kapalı hale getirilerek kafe alanını büyüttüğü, dokuzuncu normal kat ile dokuzuncu asma kat arasında bulunan 8 adet merdiveni iptal edilerek döşeme boşluklarını kapattığı belirledi. Belediye, hastanenin kaçak alanlarını yapı tatil tutanağı düzenleyerek mühürledi.