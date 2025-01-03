Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke hazırlandı

Yenidoğan soruşturmasında yeni gelişme… İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında daha fezleke hazırlandı.

Yenidoğan çetesine ilişkin gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonu için hazırlanan fezlekede Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de yer aldığı 18 şüpheli için ceza istendi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenlediği operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiklerini belirlediği, 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivil kişiyi gözaltına almıştı. Diğer şüphelilerin ise firari olduğu kaydedilmişti.

Kendisini eski müsteşar olarak tanıtmıştı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, fezlekede dikkat çeken detay da sadece Yenidoğan Çetesi'ne yönelik değil, aynı zamanda makamında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden ve kendisini eski müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteminde bulunulması oldu.

Bir iddianame daha hazırlanacak

Fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bir iddianame daha hazırlaması bekleniyor.