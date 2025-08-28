Yenikapı-Kirazlı metrosunda yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seyir halinde olan bir metro treninde ani bir fren arızası yangına neden oldu. Fren balatalarının aşırı ısınması sonucu başlayan yangın, trenin içinde dumanların yükselmesine yol açtı.

Yolcular, personel eşliğinde tahliye edildi

Tren operatörünün soğukkanlı müdahalesi sayesinde metro, en yakın istasyon olan Üçyüzlü Durağı'na sorunsuz bir şekilde yanaşarak acil durum prosedürünü başlattı. İçerideki yolcular, personel eşliğinde hızla ve paniğe kapılmadan tahliye edildi.

Olay anında, istasyondaki güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak alevlerin yayılmasını engelledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Metro daha sonra Esenler’deki garaj alanına çekildi.