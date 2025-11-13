  1. Ekonomim
Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları, şüpheli paket kontrolü nedeniyle yaklaşık 20 dakika süreyle geçici olarak kapatıldı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları kısa süreli kapatıldı
Metro İstanbul, bugün saat 12.55 civarında şüpheli bir paket nedeniyle Yenikapı ve Aksaray metro istasyonlarını geçici olarak kapattı. Yaklaşık 20 dakikalık güvenlik kontrollerinin ardından istasyonlar yeniden hizmete açıldı. Yolcular ise bu süre zarfında alternatif toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapıldı

Kontrolün tamamlanmasının ardından da yaklaşık 20 dakika sonra istasyonlar yeniden işletmeye açıldı. Konuya ilişkin 12.55 ve 13.15 gibi Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şöyle:

"12.55: Güvenlik kontrolü nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Yenikapı ve Aksaray istasyonları işletmeye kapatılmıştır. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında seferler Emniyet/Fatih-Atatürk Havalimanı ve Emniyet/Fatih-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır.

13.15: M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür."

