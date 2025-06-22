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Yenikapı’da intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu, Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Yenikapı’da intihar girişimi: İstasyon işletmeye kapatıldı
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul’’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

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